В Японии отменили угрозу цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Метеорологическое агентство Японии отменило все предупреждения о цунами в северо-восточных и восточных префектурах, которые были введены в действие после мощного землетрясения, передает УНН со ссылкой на NHK.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов префектуры Фукусима около 6:00 утра во вторник. Метеорологическое агентство страны обнародовало предупреждение о цунами для побережья префектур Фукусима и Мияги и оповещения для других префектур вдоль побережья Тихого океана.
Некоторые жители прибрежных районов эвакуировались. Серия цунами прокатилась побережьем, высота волны одного достигла 1,4 метра. Это произошло в порту Сендай в Мияги.
Власти сообщили, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате землетрясения во вторник.
Электроэнергетическая компания Токио сообщила, что восстановлена система охлаждения на атомной электростанции "Фукусима дай-ни", которая на некоторое время остановилась после землетрясения.
Как сообщили представители пожарной охраны в городе Иваки префектуры Фукусима, на нефтехимическом комплексе в районе Нисикимати произошло возгорание, которое было ликвидировано примерно в 6:40.
Железнодорожное сообщение, авиарейсы и движение других видов транспорта были приостановлены или осуществлялись с задержками.
Должностные лица метеорологического агентства предупреждают, что еще одно подобное землетрясение может произойти в течение недели, и это также может спровоцировать цунами.