У Японії продовжили стан НС через поширення COVID-19

Деталі

Нинішній надзвичайна ситуація, яка повинна була закінчитися в неділю, була вперше оголошена на Окінаві у травні. Незважаючи на тривалу надзвичайну ситуацію, в основному добровільні заходи стали менш ефективними, оскільки втомлена громадськість все частіше ігнорує їх.

Прем’єр-міністр Йосіхіде Суга сказав, що кількість серйозних випадків захворювання залишається високою і як і раніше спостерігається в багатьох лікарнях. Він закликав людей продовжувати віддалену роботу і інші заходи соціального дистанціювання, щоб вони могли повернутися до безпечного повсякденного життя.

Міністр економіки і податків Ясутоші Нісімура, який також відповідає за заходи по боротьбі з COVID-19 — зазначив, що необхідно стабілізувати медичні системи і переконатися, що кількість інфекцій неухильно знижується. Він додав, що десятки тисяч людей все ще видужують вдома або в тимчасових установах з обмеженим медичним обслуговуванням.

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“Тим часом уряд вивчає план ослаблення обмежень приблизно в листопаді, коли очікується, що переважна більшість населення буде повністю вакциновано, заявили офіційні особи. Ослаблення обмежень дозволить повністю вакцинованим людям подорожувати, збиратися на вечірки або відвідувати масові заходи”, — сказано у повідомленні.

Додамо

Японія досягла набагато більшого, ніж інші розвинені країни, за кількістю випадків захворювання і смертей без карантину, проте наразі країна намагається подолати нові хвилі інфекцій. В Японії зареєстровано близько 1,65 мільйона випадків захворювання і 16 500 смертей.