У WOG розповіли, скільки виплатили по кредитах банку "Форум"

“Позицію Фонду десь можна зрозуміти — вони намагаються знайти крайнього в тій ситуації, де, по суті, як представник держави, є єдиними відповідачами. Однак, на WOG їм не вдасться повісити ярлики, а тим більше звинуватити в небажанні платити. У нас дуже сильна правова позиція, і вони це розуміють. Мабуть саме тому і вдаються до використання медіа, щоб якось виправдати себе в очах клієнтів „Форуму“”, — заявили в прес-службі компанії.

У WOG пояснили, що дійсно мають в “Форумі” кредити, але їх сума набагато менша, ніж заявлені С.Рекрут (замдиректора-розпорядника ФГВФО — ред.) 1,1 млрд грн. Насправді мова про кредит для ТОВ “Золотек” в 515 млн грн і ТОВ “Імпекс” в 157 млн ​​грн.

“Більше 30 млн грн нами вже виплачено”, — уточнили в компанії.

У WOG підкреслили, що зовсім не зобов’язані сьогодні виплачувати всі свої кредити одним платежем, як того вимагає Фонд.

“Коли ми брали кредит, то на щось розраховували: у нас був чітко структурований кредитний портфель і конкретно прописані терміни погашення зобов’язань. І ці терміни не спливали ні в минулому, ні в цьому, ні в наступному році. Більше того, коли оформлялися кредити, то курс долара дорівнював 7,9 грн. Той факт, що НБУ вирішить лопнути „Форум“, передбачити ніхто не міг. Отже, WOG в цій ситуації така ж потерпіла сторона, як і інші клієнти, вкладники”, — відзначили в прес-службі.

У компанії підтвердили слова С.Рекрут про те, що суди, зваживши всі “за” і “проти”, узаконили 5-річні розстрочки по двом їх кредитами. І в цьому випадку ФГВФО отримає всю суму заборгованості, а не часткову суму боргу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше компанія WOG перемогла в спорі з АМКУ щодо “бензинової справи”.