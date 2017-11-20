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В WOG рассказали, сколько выплатили по кредитам банка “Форум”

В WOG рассказали, сколько выплатили по кредитам банка “Форум”

Киев  •  УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Фонд гарантирования вкладов пытается переложить свою ответственность за невыплату средств клиентам лопнувшего банка “Форум” на компанию WOG и прибегает для этого к использованию медиа. Однако, у компании очень сильная правовая позиция, и обвинить ее в нежелании платить по кредитам не удастся. Такое заявление сделали в WOG, передает УНН.

“Позицию Фонда где-то можно понять — они пытаются найти крайнего в той ситуации, где, по сути, как представитель государства, являются единственными ответчиками. Однако, на WOG им не удастся повесить ярлыки, а тем более обвинить в нежелании платить. У нас очень сильная правовая позиция, и они это понимают. Видимо именно поэтому и прибегают к использованию медиа, чтобы как-то оправдать себя в глазах клиентов „Форума“”, — заявили в пресс-службе компании.

В WOG объяснили, что действительно имеют в “Форуме” кредиты, но их сумма куда меньше, чем заявленные С.Рекрут( замдиректора-распорядителя ФГВФЛ, — ред.) 1,1 млрд грн. На самом деле речь о кредите для ООО “Золотек” в 515 млн грн и ООО “Импекс” в 157 млн грн.

“Более 30 млн грн нами уже выплачено”, — уточнили в компании.

В WOG подчеркнули, что совершенно не обязаны сегодня выплачивать все свои кредиты одним платежом, как того требует Фонд.

“Когда мы брали кредит, то на что-то рассчитывали: у нас был четко структурированный кредитный портфель и конкретно прописанные сроки погашения обязательств. И эти сроки не истекали ни в прошлом, ни в этом, ни в следующем году. Более того, когда оформлялись кредиты, то курс доллара был равен 7,9 грн. Тот факт, что НБУ решит лопнуть „Форум“ предсказать никто не мог. Следовательно, WOG в этой ситуации такая же потерпевшая сторона, как и другие клиенты, вкладчики”, — отметили в пресс-службе.

В компании подтвердили слова С.Рекрут о том, что суды, взвесив все “за” и “против”, узаконили 5-летние рассрочки по двум их кредитам. И в этом случае ФГВФЛ получит всю сумму задолженности, а не частичную сумму долга.

Напомним, как сообщал УНН, ранее компания WOG победила в споре с АМКУ по поводу “бензинового дела”.

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