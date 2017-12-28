У WOG чергові знижки: цього разу на солодке
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У мережі АЗК та кафе WOG нова “смачна” акція: знижки пропонують на солодкі пончики, повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
"Купуйте солодкі пончики "Рожевий" або "Солодка казка" зі знижкою - 4 гривні, скориставшись для розрахунку карткою PRIDE", - повідомили у WOG.
При купівлі солодких пончиків разом із кавою, товар коштуватиме за акційною ціною, зазначили в компанії
"Разом з кавою ще вигідніше: лате або капучино + донат на вибір за акційною ціною 39 грн", - зазначили у WOG.