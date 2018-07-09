У в’язницях на сьогодні вже встановлено понад 2 тис. відеокамер – Мін’юст

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КИЇВ. 9 липня. УНН. На сьогодні у 131 установі виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби встановлено 2118 камер відеоспостережень, які передають інформацію на центри відеомоніторингу міжрегіональних управлінь ДКВС. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

За його словами, для підвищення надійності охорони установ виконання покарань та слідчих ізоляторів вживаються заходи з посилення інженерних засобів охорони у заборонених зонах установ з розрахунку не менше двох ділянок до кінця поточного року, а також інші заходи щодо покращення стану охорони та правопорядку.

"З метою здійснення цілодобового контролю за несенням служби та станом правопорядку в підпорядкованих установах, у кожному міжрегіональному управлінні створені центри відеомоніторингу, до яких дистанційно підключено 131 установу з виведенням відеоінформації від 2 118 камер відеоспостереження, встановлених на території та об’єктах установ. Це дозволяє виявляти порушення під час несення служби та своєчасно реагувати на зміни в оперативній обстановці", - сказав він.

При цьому, розповів Чернишов, для забезпечення належної охорони в закладах МОЗ запроваджено використання персоналом установ IP відеокамер.

Зокрема, зазначив заступник міністра, починаючи з квітня 2018 року до лікувальних закладів МОЗ для проходження стаціонарного лікування госпіталізовують засуджених й ув’язнених винятково при наявності обладнання приміщень палат засобами відеоспостереження та забезпеченні цілодобового дистанційного контролю за несенням служби особовим складом варт у закладах МОЗ на рівні центрів відеомоніторингу міжрегіональних управлінь.

"Загальна кількість закладів МОЗ, до яких здійснюється доставляння засуджених та осіб, узятих під варту, для проходження стаціонарного лікування становить 99 закладів, де виділено 102 лікувальні палати на постійній основі. В лікувальних закладах МОЗ впроваджено 103 камери відеоспостереження, які за допомогою мережі Інтернет підключені до центрів відеомоніторингу міжрегіональних управлінь", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, протягом 2017 року були розпочаті кримінальні провадження щодо понад 100 працівників пенітенціарної системи.

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