В тюрьмах на сегодня уже установлено более 2 тыс. видеокамер - Минюст

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КИЕВ. 9 июля. УНН. На сегодня в 131 учреждении исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы установлено 2118 камер видеонаблюдений, которые передают информацию в центры видеомониторинга межрегиональных управлений ГУИС. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

По его словам, для повышения надежности охраны учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов принимаются меры по усилению инженерных средств охраны в запрещенных зонах учреждений из расчета не менее двух участков до конца текущего года, а также другие мероприятия по улучшению состояния охраны и правопорядка.

"С целью осуществления круглосуточного контроля за несением службы и состоянием правопорядка в подчиненных учреждениях, в каждом межрегиональном управлении созданы центры видеомониторинга, к которым дистанционно подключены 131 учреждение с выводом видеоинформации от 2118 камер видеонаблюдения, установленных на территории и объектах учреждений. Это позволяет выявлять нарушения во время несения службы и своевременно реагировать на изменения в оперативной обстановке", - сказал он.

При этом, рассказал Чернышев, что для обеспечения надлежащей охраны в учреждениях Минздрава введено использование персоналом учреждений IP видеокамер.

В частности, отметил заместитель министра, начиная с апреля 2018 года в лечебные учреждения Минздрава для прохождения стационарного лечения госпитализируют осужденных и заключенных исключительно при наличии оборудования помещений палат средствами видеонаблюдения и обеспечении круглосуточного дистанционного контроля за несением службы личным составом караулов в учреждениях Минздрава на уровне центров видеомониторинга межрегиональных управлений.

"Общее количество учреждений Минздрава, в которые осуществляется доставка осужденных и лиц, взятых под стражу, для прохождения стационарного лечения составляет 99 заведений, где выделено 102 лечебные палаты на постоянной основе. В лечебных учреждениях Минздрава внедрено 103 камеры видеонаблюдения, которые с помощью сети Интернет подключены в центры видеомониторинга межрегиональных управлений", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в течение 2017 года были начаты уголовные производства в отношении более 100 работников пенитенциарной системы.

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