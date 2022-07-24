У воді плавають машини: Сочі накрила потужна злива, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У російському місті Сочі десятки автомобілів опинились у воді. Через затяжну зливу річка Бзугу вийшла з берегів і затопила вулиці міста. Повідомляється про загиблу жінку. Про це пишуть російські Telegram-канали, передає УНН.
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Як зазначають очевидці, злива не припинялася кілька годин. У міському громадському транспорті люди опинилися у пастці серед затоплених вулиць, потоки води знесли десятки автомобілів.
Міський голова Сочі Олексій Копайгородський повідомив, що внаслідок сильних злив у Сочі в ніч проти 24 липня, загинула жінка.
Через підтоплені підстанції у деяких частинах російського курорту зникло електропостачання.
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