У воді плавають машини: Сочі накрила потужна злива, загинула жінка

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Як зазначають очевидці, злива не припинялася кілька годин. У міському громадському транспорті люди опинилися у пастці серед затоплених вулиць, потоки води знесли десятки автомобілів.

Міський голова Сочі Олексій Копайгородський повідомив, що внаслідок сильних злив у Сочі в ніч проти 24 липня, загинула жінка.

Через підтоплені підстанції у деяких частинах російського курорту зникло електропостачання.

Нагадаємо

Масштабна пожежа сталася на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на ленінському проспекті у москві.