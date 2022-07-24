В воде плавают машины: Сочи накрыл мощный ливень, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В российском городе Сочи десятки автомобилей оказались в воде. Из-за затяжного ливня река Бзугу вышла из берегов и затопила улицы города. Сообщается о погибшей женщине. Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как отмечают очевидцы, ливень не прекращался несколько часов. В городском общественном транспорте люди оказались в ловушке среди затопленных улиц, потоки воды снесли десятки автомобилей.
Городской голова Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в результате сильных ливней в Сочи в ночь на 24 июля, погибла женщина.
Из-за подтопленных подстанций в некоторых частях российского курорта исчезло электроснабжение.
Напомним
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