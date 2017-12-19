У вівторок Опоблок внесе пропозицію до Верховної Ради не розходитись на канікули
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На засіданні парламенту у вівторок “Опозиційний блок” внесе на розгляд пропозицію не розходитись на канікули. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив лідер фракції Олександр Вілкул, повідомляє УНН.
На його думку, у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі ВР цього року самоусунулась.
“На жаль, у питаннях, пов’язаних з врегулюванням цього конфлікту, Верховна Рада, за великим рахунком, самоусунулась у цьому році. Всі гілки влади, за великим рахунком, самоусунулись, але ВР повинна брати на себе ініціативу у цьому питанні і не розходитись на канікули, а навпаки проводити засідання парламенту... Потрібно їхати туди і займатись вирішенням, у тому числі питання допомоги людям”, — наголосив він.
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О. Вілкул також зазначив, що у вівторок “Опозиційний блок” виступить у парламенті з такою ініціативою.
“Опозиційний блок” готовий завтра (у вівторок — Ред.) запропонувати це парламенту — не розходитись на канікули, а працювати. Дивіться засідання ВР. Так і буде", — сказав він.
О. Вілкул також зазначив, що Новий рік святкуватиме в Україні.
Нагадаємо, на поточному пленарному тижні Верховна Рада розгляне питання соціального захисту, паливно-енергетичного комплексу.