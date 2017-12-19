Во вторник Опоблок внесет предложение в парламент не расходиться на каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На заседании парламента во вторник “Оппозиционный блок” внесет на рассмотрение предложение не расходиться на каникулы. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил лидер фракции Александр Вилкул, сообщает УНН.
По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе ВР в этом году самоустранилась.
“К сожалению, в вопросах, связанных с урегулированием этого конфликта, Верховная Рада, по большому счету, самоустранилось в этом году. Все ветви власти, по большому счету, самоустранились, но ВР должна брать на себя инициативу в этом вопросе и не расходиться на каникулы, а наоборот проводить заседания парламента ... Нужно ехать туда и заниматься решением, в том числе вопросами помощи людям”, — подчеркнул он.
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А. Вилкул также отметил, что во вторник “Оппозиционный блок” выступит в парламенте с такой инициативой.
“Оппозиционный блок” готов завтра (во вторник — Ред.) предложить это парламенту — не расходиться на каникулы, а работать. Смотрите заседания ВР. Так и будет", — сказал он.
А. Вилкул также отметил, что Новый год будет праздновать в Украине.
Напомним, на текущей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос социальной защиты, топливно-энергетического комплекса.