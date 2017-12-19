Во вторник Опоблок внесет предложение в парламент не расходиться на каникулы

По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе ВР в этом году самоустранилась.

“К сожалению, в вопросах, связанных с урегулированием этого конфликта, Верховная Рада, по большому счету, самоустранилось в этом году. Все ветви власти, по большому счету, самоустранились, но ВР должна брать на себя инициативу в этом вопросе и не расходиться на каникулы, а наоборот проводить заседания парламента ... Нужно ехать туда и заниматься решением, в том числе вопросами помощи людям”, — подчеркнул он.

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А. Вилкул также отметил, что во вторник “Оппозиционный блок” выступит в парламенте с такой инициативой.

“Оппозиционный блок” готов завтра (во вторник — Ред.) предложить это парламенту — не расходиться на каникулы, а работать. Смотрите заседания ВР. Так и будет", — сказал он.

А. Вилкул также отметил, что Новый год будет праздновать в Украине.

Напомним, на текущей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос социальной защиты, топливно-энергетического комплекса.