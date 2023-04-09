У Вірменії затримали росіянина, підозрюваного в рф в дезертирстві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У столиці Вірменії Єревані співробітники поліції затримали 23-річного росіянина Юрія Т., якого на батьківщині розшукують за підозрою в дезертирстві. Про це повідомляється на сайті МВС Вірменії, передає УНН.
Відомство розповіло, що молоду людину виявили 7 квітня на вулиці Нар-Доса і доправили в ОВС «Марашське». У МВС уточнили, що Юрія Т. розшукують московські правоохоронці, інформацію про його затримання передали «ініціатору розшуку і прокуратурі».
Як повідомляє російське видання "Медіазона", у базі розшуку МЗС Росії є дані про Юрія Тростянського 1999 року народження. Уродженця міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області, йдеться в картці, оголосили в розшук за статтею КК у підмосковному Наро-Фомінську.
Восени минулого року поліція Вірменії повідомила, що з 21 вересня, коли в Росії почалася мобілізація, і до 11 листопада за місцем перебування зареєструвалися 2,8 тисячі росіян, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року.