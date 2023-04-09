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В Армении задержали россиянина, подозреваемо в рф в дезертирстве

В Армении задержали россиянина, подозреваемо в рф в дезертирстве

Киев • УНН

 • 857830 просмотра

КИЕВ. 9 квітня. УНН. В столице Армении Ереване сотрудники полиции задержали 23-летнего россиянина Юрия Т., которого на родине разыскивают по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщается на сайте МВД Армении, передает УНН

Ведомство рассказало, что молодого человека обнаружили 7 апреля на улице Нар-Доса и доставили в ОВД «Марашское». В МВД уточнили, что Юрия Т. разыскивают московские правоохранители, информацию о его задержании передали «инициатору розыска и прокуратуре».

Как сообщает российское издание Медиазона, в базе розыска мвд россии есть данные о Юрие Тростянском 1999 года рождения. Уроженца города Каменcк-Шахтинский Ростовской области, говорится в карточке, объявили в розыск по статье УК в подмосковном Наро-Фоминске.

Осенью прошлого года полиция Армении сообщила, что с 21 сентября, когда в России началась мобилизация, и по 11 ноября по месту пребывания зарегистрировались 2,8 тысячи россиян, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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