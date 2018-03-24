Автомобіль зіткнувся з трамваєм у Вінниці: постраждав 7-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Водій автомобіля Hyundai у стані наркотичного сп'яніння зіткнувся з трамваєм на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та 600-річчя у Вінниці, внаслідок чого постраждав 7-річний пасажир трамваю. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Hyundai та трамвая сталась близько 19 години на перехресті вулиць Хмельницьке шосе - 600-річчя. Внаслідок ДТП постраждав 7-річний пасажир трамвая", - зазначено в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, 43-річний водій автівки, житель обласного центру, перебував у стані наркотичного сп'яніння. Він порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з трамваєм, який рухався у попутному напрямку.
"В результаті автопригоди постраждав 7-річний пасажир трамваю, житель Вінницького району", - проінформували в поліції.
Під час огляду Hyundai слідчі виявили у салоні ніж, пістолет та 8 пакетиків з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін. При цьому чоловік не зміг пояснити походження вилученого.
Слідчі відкрили провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1,2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
"За вчинені правопорушення чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, в Одесі автомобіль в'їхав в бетонну опору, внаслідок чого перекинувся. В автопригоді загинули дві людини.