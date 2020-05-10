У Вінниці підняли з дна озера зниклого рибалку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У п'ятницю до рятувальників Вінниці надійшло повідомлення про те, що в районі озері Гуральня, що знаходиться на території Вінницького лісництва, під час риболовлі зник чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До пошуків було залучено Рятувально-водолазну службу Вінницької міської ради, однак, пошукові роботи були безрезультатні.
9 травня о 7:30 до проведення робіт із пошуку рибалки було залучено групу водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Загалом, обстежено поверхню акваторії озера загальною площею 60 тисяч кв.м.
О 16:45 тіло потопельника було виявлено та піднято на берег. Загиблим виявився 21-річний житель села Лаврівка Вінницького району. До проведення даних робіт від ДСНС залучалося 7 людей особового складу та одна одиниця спецтехніки, а також чотири фахівці рятувально-водолазної служби Вінницької міської ради.
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