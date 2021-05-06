У Вінниці масштабна пожежа в офісній будівлі з банком, уже знайшли тіло одного загиблого

Деталі

Повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях на вулиці Бевза, 34, у Вінниці вогнеборці отримали 6 травня о 12:34.

Пожежу визначили як підвищений номер виклику, що вказує на її можливі небезпечні наслідки. Тож, до місця відправили чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин міста. Загалом до боротьби з вогнем від ДСНС залучили 60 вогнеборців та 13 одиниць спецтехніки. При цьому, за повідомленнями, вогонь було дуже важко зупинити через сильний вітер.

Однак, рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе. І о 14:11 пожежу було локалізовано.

"На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи", - вказали у ДСНС.

У пожежі загинула жінка. "Після ліквідації пожежі на третьому поверсі виявлено мертвою жінку. Поліцейські встановлюють особу загиблої", - повідомили у вінницькій поліції.

Вказано, що нині місце пожежі загороджене. Нікого не пускають. На місці події поліція - слідчо-оперативна група та криміналісти проводять першочергові слідчі дії - та інші спецслужби, електрики та газовики.

За даними місцевої поліції, вже розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Також один з інтернет-провайдерів міста - "Еверест" - попередив, що у зв'язку з пожежею у будівлі, де у них підголовна станція, "тимчасово не працюють послуги доступу до Інтернету та кабельного телебачення у районі Замостя, Центру та Старого міста". Про відновлення послуг буде повідомлено додатково.

Доповнення

За даними зі звіту ДСНС, у 2020 році в Україні сталося 101 279 пожеж, що на 5,6% більше, ніж у 2019 році. Загинуло торік на пожежах 1728 людей, що на 9,5% менше, ніж у 2019 році.

Основними причинами виникнення пожеж були: необережне поводження з вогнем – 74 тис. 204 випадки (+5,8%); порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок – 10 тис. 839 випадків (-2,4%); порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей теплогенеруючих агрегатів та установок – 5 тис. 117 випадків (+5,0%); підпали – 3 тис. 746 випадків (+26,4%); порушення технологій виробництва та правил експлуатації транспортних засобів – 2 тис. 519 випадків (+3,7%); пустощі дітей з вогнем – 578 випадків (-3,2%); несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу виробництва – 177 випадків (+5,4%).