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В Виннице крупный пожар в офисном здании с банком, уже нашли тело одного погибшего

В Виннице крупный пожар в офисном здании с банком, уже нашли тело одного погибшего

Киев  •  УНН

 • 35410 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Виннице произошел масштабный пожар в офисном помещении, где в частности, расположены и отделение Укргазбанка и кафе. Гореть начало еще в половине первого, и пожар еще не потушен. На месте уже нашли тело одного погибшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Детали

Сообщение о пожаре в офисных помещениях на улице Бевза, 34, в Виннице пожарные получили 6 мая в 12:34.

Пожар определили как повышенный номер вызова, что указывает на его возможные опасные последствия. Поэтому, к месту отправили дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей города. Всего в борьбе с огнем от ГСЧС привлекли 60 пожарных и 13 единиц спецтехники. При этом, по сообщениям, огонь было очень трудно остановить из-за сильного ветра.

Однако, спасателям удалось предотвратить переброску огня на расположенные под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе. И в 14:11 пожар был локализован.

"На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - указали в ГСЧС.

В пожаре погибла женщина. "После ликвидации пожара на третьем этаже обнаружена мертвой женщина. Полицейские устанавливают личность погибшей", - сообщили в винницкой полиции.

Указано, что в настоящее время место пожара заграждено. Никого не пускают. На месте происшествия полиция -   следственно-оперативная группа и криминалисты проводят первоочередные следственные действия - и другие спецслужбы, электрики и газовики.

По данным местной полиции, уже начато уголовное производство по факту пожара по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Также один из интернет-провайдеров города - "Эверест" - предупредил, что в связи с пожаром в здании, где у них подголовная станция, "временно не работают услуги доступа к Интернету и кабельному телевидению в районе Замостья, Центра и Старого города". О возобновлении услуг будет сообщено дополнительно.

Дополнение

По данным из отчета ГСЧС, в 2020 году в Украине произошло 101 279 пожаров, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. Погибло в прошлом году на пожарах 1728 человек, что на 9,5% меньше, чем в 2019 году.

Основными причинами возникновения пожаров были: неосторожное обращение с огнем - 74 тыс. 204 случая (+5,8%); нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок - 10 тыс. 839 случаев (-2,4%); нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и установок - 5 тыс. 117 случаев (+5,0%); поджоги - 3 тыс. 746 случаев (+26,4%); нарушение технологий производства и правил эксплуатации транспортных средств - 2 тыс. 519 случаев (+3,7%); шалости детей с огнем - 578 случаев (-3,2%); неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства - 177 случаев (+5,4%).

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