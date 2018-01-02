У відповідь на ракетний обстріл Ізраїль вразив табір ХАМАС у Секторі Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Ізраїль завдав у вівторок удар по табору ХАМАС в секторі Газа у відповідь на здійснений в понеділок ракетний обстріл території єврейської держави, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У відповідь на запущену по Ізраїлю в понеділок увечері ракету літак ВПС Ізраїлю завдав удару по приналежному терористичного руху ХАМАС військового табору в південній частині сектора Газа”, — йдеться в документі. “Армія оборони Ізраїлю вважає рух ХАМАС відповідальним за всі події, що відбуваються в секторі”, — додали військові.
У понеділок увечері з території приморського палестинського анклаву була запущена щонайменше одна ракета по території Ізраїлю. Про постраждалих повідомлень не надходило. Обстріли єврейської держави з сектора Газа поновилися слідом за майже тримісячним перервою після того, як 6 грудня президент США Дональд Трамп розпорядився почати перенесення посольства США в країні з Тель-Авіва до Єрусалиму і визнав це місто столицею Ізраїлю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані під час акції протесту застрелили поліцейського
Обстріли ізраїльської території зі Смуги Гази помітно почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий у секторі Газа ісламістський рух ХАМАС, вимагаючи від нього забезпечити дотримання режиму припинення вогню всіма палестинськими фракціями. За грудень по ізраїльській території було випущено близько 40 ракет, одна з них упала в середині місяця на дитячий сад в місті Сдерот, друга розірвалася, завдавши збитків припаркованим автомобілям на одній з вулиць цього міста, п’ять були перехоплені ВВС і ППО єврейської держави, ще одна впала на житловий будинок в прилеглих до сектору Газа районах. Про жертви в результаті всіх цих обстрілів повідомлень не надходило. Армія оборони Ізраїлю вразила у відповідь близько 40 військових постів і об’єктів ХАМАС в секторі Гази, унаслідок чого загинули щонайменше двоє палестинців, близько 30 отримали поранення.