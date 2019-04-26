У Верховній Раді збирають підписи за відставку генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Верховній Раді триває збір підписів за відставку Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Про це з трибуни парламенту у п’ятницю заявив народний депутат Ігор Луценко (фракція “Батьківщина”), передає УНН.
“Хочу вам повідомити, що в парламенті нині збираються підписи за відставку генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка”, — зазначив нардеп.
Він уточнив, що наразі в парламенті є дві такі ініціативи: крім нього, з аналогічною пропозицією виступив народний депутат Єгор Соболєв (фракція “Самопоміч”).
“Юрій Віталійович своєю діяльністю показав повну нездатність керувати найвищим органом справедливості в нашій державі — Генеральною прокуратурою... Він був зобов’язаний розслідувати злочини високопосадовців часів Януковича. Ви чули хоч про один вирок у цій категорії справ? Жодного. Більше того, ми зараз бачимо ганебний балет з розслідуванням справи Курченка — обличчя корупції Януковича”, — додав Ігор Луценко.
Нагадаємо, заступник генерального прокурора України Євген Єнін пішов у відставку. Він зазначив, що не давав жодних коментарів стосовно так званого “Курченкогейт”, однак ЗМІ за цей час поширили низку фактів щодо тих дій, які він ніколи не вчиняв.