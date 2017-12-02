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У Верхньоторецьку під час обстрілу поранено жінку

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час обстрілу селища Верхньоторецьке, що на Донеччині, жінка 1986 року народження отримала осколкове поранення ноги. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.

“Сьогодні о 10 годині ранку селище Верхьоторецьке потерпало від черговогу обстрілу з боку бойовиків. В цей час потерпіла знаходилась біля місцевого магазину,” — повідомили у поліції.

Поранену госпіталізовано в лікарню до міста Торецьк. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.258 КК України “терористичний акт”.

Як повідомляв УНН, бойовики у п’ятницю ввечері протягом кількох годин обстрілювали Мар’їнку.

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