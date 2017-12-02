В Верхнеторецком во время обстрела ранена женщина

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8310 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21060 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100225 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110047 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130570 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106531 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108152 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113224 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

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В Верхнеторецком во время обстрела ранена женщина

В Верхнеторецком во время обстрела ранена женщина

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время обстрела поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, женщина 1986 года рождения получила осколочное ранение ноги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Сегодня в 10:00 утра поселок Верхнеторецкое страдал от очередного обстрела со стороны боевиков. В это время потерпевшая находилась возле местного магазина", - сообщили в полиции.

Раненую госпитализировали в больницу города Торецк. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 УК Украины "террористический акт".

Как сообщал УНН, боевики в пятницу вечером в течение нескольких часов обстреливали Марьинку.

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