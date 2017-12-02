В Верхнеторецком во время обстрела ранена женщина
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время обстрела поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, женщина 1986 года рождения получила осколочное ранение ноги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Сегодня в 10:00 утра поселок Верхнеторецкое страдал от очередного обстрела со стороны боевиков. В это время потерпевшая находилась возле местного магазина", - сообщили в полиции.
Раненую госпитализировали в больницу города Торецк. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 УК Украины "террористический акт".
Как сообщал УНН, боевики в пятницу вечером в течение нескольких часов обстреливали Марьинку.