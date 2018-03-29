У Венесуелі внаслідок пожежі у в'язниці загинули 68 людей

“Інформуємо громадськість, що внаслідок жахливих подій, що відбулися у в’язниці Державної поліції Карабобо, де під час пожежі загинули 68 людей, ми призначили чотирьох прокурорів для з’ясування обставин цих драматичних подій”, — написав Сааб. Він уточнив, що, за попередніми даними, серед загиблих значаться 66 чоловіків і дві жінки. Останні перебували у пенітенціарному закладі в якості відвідувачів.

“Гарантуємо, що проведемо всебічне розслідування, щоб негайно прояснити ці події, які вкинули у траур десятки венесуельських сімей”, — написав Сааб в іншому повідомленні в Twitter. Він пообіцяв встановити винних у трагедії.

Нагадаємо, 25 березня в торговому центрі “Зимова вишня” сталася пожежа.

Як повідомили УНН у консульстві, наразі знайдено 64 тіла, більшість загиблих — діти.