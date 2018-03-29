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В Венесуэле в результате пожара в тюрьме погибли 68 человек

В Венесуэле в результате пожара в тюрьме погибли 68 человек

Киев  •  УНН

 • 14539 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. в Венесуэле по меньшей мере 68 человек погибли в результате пожара в одной из тюрем, что находится на территории северного штата Карабобо, где, по данным СМИ, ранее вспыхнул бунт заключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального прокурора страны Тарека Уильяма Сааба.

“Информируем общественность, что в результате ужасных событий, произошедших в тюрьме Государственной полиции Карабобо, где во время пожара погибли 68 человек, мы назначили четырех прокуроров для выяснения обстоятельств этих драматических событий”, — написал Сааб. Он уточнил, что, по предварительным данным, среди погибших числятся 66 мужчин и две женщины. Последние находились в пенитенциарном учреждении в качестве посетителей.

“Гарантируем, что проведем всестороннее расследование, чтобы немедленно прояснить эти события, бросили в траур десятки венесуэльских семей”, — написал Сааб в другом сообщении в Twitter. Он пообещал установить виновных в трагедии.

Напомним, 25 марта в торговом центре “Зимняя вишня” произошел пожар.

Как сообщили УНН в консульстве, пока найдено 64 тела, большинство погибших — дети.

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