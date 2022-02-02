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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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У Великій Британії зафіксовано 534 смерті від COVID-19, що є найвищим показником за рік

У Великій Британії зафіксовано 534 смерті від COVID-19, що є найвищим показником за рік

Київ • УНН

 • 13517 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Велика Британія повідомила про 534 смертельні випадки через COVID-19 у середу, що є найвищим щоденним показником з кінця лютого 2021 року, інформує УНН.

Деталі

Урядові дані також зареєструвалии 88 085 нових випадків COVID-19 за останні 24 години.

Хоча кількість смертей у середу була найвищою за майже рік, загальна кількість смертей за останні сім днів трохи знизилася порівняно з попереднім семиденним періодом.

За даними уряду, у Великій Британії було зареєстровано 17,5 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, і 178 488 людей померли.

На сьогоднішній день 91% людей (52 млн) віком 12 років і старше у Великій Британії отримали першу дозу вакцини, 84% – другу (48 млн) та 65% (37 млн) – ревакцинацію.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії попередило, що двох доз вакцини від Covid недостатньо, щоб люди не заразилися варіантом Omicron, але вчені також кажуть, що бустерна вакцина на 88% ефективна для запобігання попаданню людей до лікарні з Covid.

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