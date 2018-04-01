У Великій Британії відбулася церемонія прощання з вченим Стівеном Гокінгом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В британському Кембриджі відбулась церемонія прощання із вченим, фізиком-теоретиком Стівеном Гокінгом, який помер 14 березня. Провести науковця в останню путь прийшли численні шанувальники, колеги, друзі та його рідні. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC та інші британські ЗМІ.
Незважаючи те, що Гокінг був атеїстом, його родина вирішила провести традиційну церковну церемонію.
Служіння відбулося у церкві Святої Марії, що розташована неподалік коледжу Гонвілл і Кіз, де працював професор.
Одним з перших на церемонію прибув актор Едді Редмейн, який зіграв Гокінга в біографічному фільмі “Теорія всього”, а також його колеги.
Члени родини Гокінга, у тому числі його троє дітей Люсі, Роберт і Тім, йшли слідом за катафалком з труною професора. Коли автомобіль під’їхав до церкви, його зустріли сотнями оплесків людей, які зібралися поза церквою.
Крім того, коли кортеж прибув до храму, дзвони задзвонили 76 разів — відповідно до кількості прожитих Гокінгом років. На вершині його труни містилася композиція з білих лілій, що символізує всесвіт, та композиція з білих троянд, які являють полярну зірку.
Як повідомляв УНН, прах Гокінга поховають поруч з могилами Дарвіна та Ньютона.