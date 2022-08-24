У Великій Британії фіксують рекордний наплив мігрантів через Ла-Манш
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В уряді Великої Британії заявили, що в понеділок було зафіксовано рекордну кількість незаконних мігрантів, які прибули до країни через Ла-Манш. Про це повідомляє УНН з посиланням на MSN.
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За інформацією Міноборони Великої Британії, 22 серпня через Ла-Манш до країни прибули 1 295 незаконних мігрантів, що є найвищим одноденним показником.
Цього року загалом зафіксовано вже 22 670 перетинів морської протоки між Британією та Францією, в той час, як за аналогічний період минулого року їх було близько 12 500.
Наплив незаконних мігрантів створює значні проблеми для британського уряду, і одним зі шляхів її вирішення стало підписання угоди з Руандою про депортацію частини мігрантів до цієї країни для переселення. Однак за чотири місяці після підписання цієї угоди кількість незаконних мігрантів, що перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, склала близько 17 400 осіб.
Як очікується, загальна кількість мігрантів, які прибудуть до Великої Британії, перетнувши Ла-Манш, цього року може перевищити 60 тисяч.
Нагадаємо
Одна з найсмертоносніших трагедій трапилася наприкінці минулого року у водах Ла-Маншу. Тоді загинуло щонайменше 27 осіб.