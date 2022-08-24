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В Великобритании фиксируют рекордный наплыв мигрантов через Ла-Манш

Киев • УНН

 • 191807 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В правительстве Великобритании заявили, что в понедельник было зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов, прибывших в страну через Ла-Манш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на MSN.

В Великобритании фиксируют рекордный наплыв мигрантов через Ла-Манш

Детали

По информации Минобороны Великобритании, 22 августа через Ла-Манш в страну прибыли 1295 незаконных мигрантов, что является самым высоким однодневным показателем.

В этом году всего зафиксировано уже 22 670 пересечений морского пролива между Британией и Францией, в то время как за аналогичный период прошлого года их было около 12 500.

Наплыв незаконных мигрантов создает значительные проблемы для британского правительства, и одним из путей его решения стало подписание соглашения с Руандой о депортации части мигрантов в эту страну для переселения. Однако через четыре месяца после подписания этого соглашения количество незаконных мигрантов, пересекших Ла-Манш на небольших лодках, составило около 17 400 человек.

Как ожидается, общее количество мигрантов, которые прибудут в Великобританию, пересекая Ла-Манш, в этом году может превысить 60 тысяч.

Напомним

Одна из самых смертоносных трагедий произошла в конце прошлого года в водах Ла-Манша. Тогда погибло по меньшей мере 27 человек.

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