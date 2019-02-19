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У Великій Британії депутат покинула Лейбористську партію, звинувативши її лідера в антисемітизмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Депутат Палати общин британського парламенту Джоан Райан заявила ввечері у вівторок про свій вихід з лав Лейбористської партії та рішенні примкнути до створеної днем раніше сімома колишніми парламентаріями-лейбористами незалежної депутатської групи. Причиною виходу Райан, що представляє виборчий округ Північний Енфілд, стала, за її словами, політика антисемітизму, яка пронизала керівні ряди опозиційної політичної сили, включаючи лідера лейбористів Джеремі Корбіна, передає УНН із посиланням на BBC.

“Я не можу залишатися членом Лейбористської партії, коли її керівництво дозволяє, щоб євреїв безкарно ображали, жертв таких образ піднімали на сміх”, — підкреслила депутат в спеціальній заяві. Вона також вважає, що керівництво партії займається “демонізацією і делегітимізацією” держави Ізраїль.

За словами Райан, лідер Лейбористської партії стоїть на чолі “культури антиєврейського расизму і ненависті до Ізраїлю”, вона вважає, що Корбін не годиться для виконання ролі прем’єр-міністра країни. Парламентарій також охарактеризувала оточення Корбіна як “сталіністське”.

“Найбільша честь всього мого життя — представляти виборців Північного Енфілда, — додала Райан. — І я продовжу представляти їх і виступати в їх захист як член незалежної групи парламентаріїв”.

Групу, про яку згадала депутат, сформували в понеділок сім парламентаріїв: Люсіана Бергер, Кріс Леслі, Анджела Сміт, Гевін Шукер, Майк Гейпс, Енн Коффі і Чака Умунна, які також демонстративно покинули ряди лейбористів через те, що керівництво партії, по їхню думку, слідує ультралівих курсів та помічена в антисемітських настроях. У свою чергу Корбін висловив розчарування тим, що сталося розколом, помітивши, що сім депутатів “визнали за неможливе продовжувати спільну роботу над політикою Лейбористської партії, яка надихнула мільйони (виборців) на останніх виборах”.

До демаршу фракція лейбористів в Палаті громад складалася з 255 депутатів, тепер її формують 247 парламентаріїв.

Як повідомляв УНН, Facebook та інші великі високотехнологічні компанії мусять підкоритися обов’язковому етичному кодексу для вирішення проблеми фейкових новин, викрадення даних користувачів та цькування менших фірм. З такою заявою виступили британські парламентарі.

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