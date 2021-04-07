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У вбивстві 9-річного хлопчика на Кіровоградщині запідозрили його 21-річну сестру

Київ • УНН

 • 20066 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Кіровоградській області розслідують умисне убивство 9-річного хлопчика. За даними прокуратури Кіровоградської області, у злочині запідозрили його 21-річну сестру, передає УНН.

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"Кіровоградська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного убивства 9-річного хлопчика у Добровеличківському районі, що мало місце в кінці березня (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією головного ювенального прокурора обласної прокуратури Алли Мороз, правоохоронні органи оперативно, по гарячих слідах, встановили та затримали особу, підозрювану в убивстві дитини.

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Це 21-річна сестра загиблого хлопчика. Дівчині повідомлено про підозру за статтею п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне убивство малолітньої дитини. Підозрюваній за клопотанням прокуратури обрано найбільш сувору міру запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування.

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