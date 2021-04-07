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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47802 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66367 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 144263 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195364 просмотра

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В убийстве 9-летнего мальчика в Кировоградской области заподозрили его 21-летнюю сестру

В убийстве 9-летнего мальчика в Кировоградской области заподозрили его 21-летнюю сестру

Киев  •  УНН

 • 20058 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Кировоградской области расследуют умышленное убийство 9-летнего мальчика. По данным прокуратуры Кировоградской области, в преступлении заподозрили его 21-летнюю сестру, передает УНН.

Цитата

"Кировоградская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 9-летнего мальчика в Добровеличковском районе, что имело место в конце марта (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По информации главного ювенального прокурора областной прокуратуры Аллы Мороз, правоохранительные органы оперативно, по горячим следам установили и задержали человека, подозреваемого в убийстве ребенка.

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Это 21-летняя сестра погибшего мальчика. Девушке сообщено о подозрении по статье п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Подозреваемой по ходатайству прокуратуры избрано наиболее строгую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование.

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