В убийстве 9-летнего мальчика в Кировоградской области заподозрили его 21-летнюю сестру
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Кировоградской области расследуют умышленное убийство 9-летнего мальчика. По данным прокуратуры Кировоградской области, в преступлении заподозрили его 21-летнюю сестру, передает УНН.
Цитата
"Кировоградская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 9-летнего мальчика в Добровеличковском районе, что имело место в конце марта (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По информации главного ювенального прокурора областной прокуратуры Аллы Мороз, правоохранительные органы оперативно, по горячим следам установили и задержали человека, подозреваемого в убийстве ребенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове в парке возле больницы обнаружили тело младенца
Это 21-летняя сестра погибшего мальчика. Девушке сообщено о подозрении по статье п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Подозреваемой по ходатайству прокуратуры избрано наиболее строгую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование.