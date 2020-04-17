У ВАКС триває дослідження доказів у справі Омеляна
Київ • УНН
КИЇВ.17 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив електронний носій інформації зі скопійованим вмістом мобільних телефонів колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та його дружини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“На засіданні колегією суддів ВАКС досліджено електронний носій інформації зі скопійованим вмістом мобільних телефонів обвинуваченого та його дружини. Крім того, судом досліджено докази сторони захисту”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 28 квітня 2020 року суд продовжить дослідження матеріалів на електронних носіях інформації сторони обвинувачення.
Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень.
Як повідомляв УНН, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 ККУ. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня 2019 року.