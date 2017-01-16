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У В.Гройсмана мають нести відповідальність за нелегітимність роботи У.Супрун - нардеп

У В.Гройсмана мають нести відповідальність за нелегітимність роботи У.Супрун - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У середу комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я розглядатиме питання законності перебування Уляни Супрун на посаді в.о. міністра охорони здоров’я України. Про це УНН розповів народний депутат Олег Мусій.

Напередодні нардепи звернулися до голови уряду В.Гройсмана з вимогою призначити легітимного міністра охорони здоров’я.

За словами О.Мусія, до відповідальності потрібно притягувати того, хто призначив У.Супрун на посаду.

"До відповідальності потрібно притягувати того, хто її призначив. Там стоїть підпис Прем’єр-міністра, от і відповідатимуть не вони (команда МОЗ - ред.), а він. І пан Гройсман про це говорив. І до речі, на одній із "Годин запитань до уряду" він відповів, що він бере відповідальність за діяльність Міністерства охорони здоров’я, так як немає міністра, - от хай і відповідає. В нього, що не має юридичної служби чи Мін'юсту, які могли б йому це пояснити? Насправді думаю, що він взяв на себе завелику відповідальність і не хотілося б, звісно, щоб він на підйомі поніс втрати, які він вже несе через нелегітимність У.Супрун", - сказав політик.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я

О.Мусій додав, що на звернення комітету ВРУ з приводу нелегітимності У.Супрун КМУ має надати офіційну відповідь.

"У нього (В.Гройсмана - ред.) є місяць на відповідь (починаючи від 19 грудня минулого року - ред.). Наступне засідання нашого комітету у середу, і ми це питання будемо розглядати – відповідь з Кабміну. Взагалі там було аж три звернення щодо У.Супрун. По контрактах, по закупівлях, дані, які нам Міністерство не надає, також по її призначенню, призначенню її заступників. І до речі, проблема й те, що вона (Супрун - ред.) не надає дані про освіту", - резюмував О.Мусій.

Нагадаємо, нардеп від БПП В.Карпунцов порадив чиновникам МОЗ не заздрити таланту кардіохірурга Б.Тодурова.

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