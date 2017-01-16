У В.Гройсмана должны нести ответственность за нелегитимность работы У.Супрун - нардеп

Накануне нардепы обратились к главе правительства В.Гройсману с требованием назначить легитимного министра здравоохранения .

По словам О.Мусия, к ответственности нужно привлекать того, кто назначил У.Супрун на должность.

"К ответственности нужно привлекать того, кто ее назначил. Там стоит подпись премьер-министра, вот и отвечать будут не они (команда МЗ - ред.), а он. И господин Гройсман об этом говорил. И кстати, в одном из "Часов вопросов к правительству" он ответил, что он берет ответственность за деятельность Министерства здравоохранения, так как нет министра, - вот пусть и отвечает. У него, что нет юридической службы или юстиции, которые могли бы ему это объяснить? На самом деле думаю, что он взял на себя слишком большую ответственность и не хотелось бы, конечно, чтобы он на подъеме понес потери, которые он уже несет через нелегитимности У.Супрун ", - сказал политик.

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О.Мусий добавил, что на обращение комитета ВРУ по поводу нелегитимности У.Супрун КМУ должен предоставить официальный ответ.

"У него (В.Гройсмана - ред.) есть месяц на ответ (начиная от 19 декабря прошлого года - ред.). Следующее заседание нашего комитета в среду, и мы этот вопрос будем рассматривать - ответ из Кабмина. Вообще там было аж три обращение по У.Супрун. По контрактам, по закупкам, данные, которые нам Министерство не предоставляет, также по ее назначению, назначению ее заместителей. И кстати, проблема и то, что она (Супрун - ред.) не предоставляет данные об образовании ", - резюмировал О.Мусий.

Напомним, нардеп от БПП В.Карпунцов посоветовал чиновникам МОЗ не завидовать таланту кардиохирурга Б.Тодурова .