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У Туреччині заявили, що відносини з США можна врятувати

У Туреччині заявили, що відносини з США можна врятувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Туреччина і Сполучені Штати можуть врятувати відносини між двома країнами. Про це заявив прес-секретар турецького президента Ібрагім Калін у суботу, після того, як президент Дональд Трамп пригрозив Анкарі санкціями, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Відносини можуть бути збережені і поліпшені за умови, що адміністрація США серйозно ставиться до питань безпеки Туреччини", - написав Ібрагім Калін в колонці в проурядовій турецькій газеті.

"Президент Трамп може мати хороші наміри щодо відносин з президентом Ердоганом і Туреччиною. Безумовно, коли відносини засновані на взаємній повазі і спільному інтересі, буде взаємність", - заявив Калін.

А погрози проти Туреччини не спрацюють, зазначив Калін, додавши, що вони лише завдадуть шкоди відносинам між Анкарою і Вашингтоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меттіс заявив, що ситуація навколо пастора Брансона не впливає на військову співпрацю США та Туреччини

Дві країни не згодні з низки питань, включаючи політику Вашингтона в Сирії, запит Анкари на екстрадицію мусульманського клерика, звинуваченого в спробі перевороту в 2016 році, і стурбованість Вашингтона щодо громадян США і співробітників посольств, затриманих в Туреччині.

Трамп нцього тижня прямо попередив Туреччину про можливі санкції, якщо Анкара не звільнить Ендрю Брансона, американського християнського пастора, затриманого в Туреччині, якого Вашингтон назвав заручником.

Брансон був переведений на домашній арешт після того, як його утримували в турецькій в'язниці більше 20 місяців під час судового розгляду за обвинуваченням у тероризмі.

Адміністрація Трампа розгорнула кампанію зі звільнення Брансона після рішення суду, яке багато хто вважає кроком для зменшення напруженості між союзниками по НАТО.

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