В Турции заявили, что отношения с США могут быть спасены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Турция и Соединенные Штаты могут спасти отношения между двумя странами. Об этом заявил прес-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин в субботу, после того, как президент Дональд Трамп пригрозил Анкаре санкциями, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Отношения могут быть сохранены и улучшены при условии, что администрация США серьезно относится к вопросам безопасности Турции", - написал Ибрагим Калин в колонке в проправительственной турецкой газете.
"Президент Трамп может иметь хорошие намерения относительно отношений с президентом Эрдоганом и Турцией. Безусловно, когда отношения основаны на взаимном уважении и совместном интересе, будет взаимность", - заявил Калин.
А угрозы против Турции не сработают, отметил Калин, добавив, что они только нанесут ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.
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Две страны не согласны по ряду вопросов, включая политику Вашингтона в Сирии, запрос Анкары на экстрадицию мусульманского клерика, обвиненного в попытке переворота в 2016 году, и обеспокоенность Вашингтона в отношении граждан США и сотрудников посольств, задержанных в Турции.
Трамп на этой неделе прямо предупредил Турцию о возможных санкциях, если Анкара не освободит Эндрю Брансона, американского христианского пастора, задержанного в Турции, которого Вашингтон назвал заложником.
Брансон был переведен на домашний арест после того, как его удерживали в турецкой тюрьме более 20 месяцев во время судебного разбирательства по обвинению в терроризме.
Администрация Трампа развернула кампанию по освобождению Брансона после решения суда, которое многие посчитали шагом для уменьшения напряженности между союзниками по НАТО.