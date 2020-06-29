У Туреччині стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У провінції Мугла на південному заході Туреччині 28 червня стався землетрус магнітудою 5.2 бали, повідомило Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН з посиланням на Анадолу.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 20:43 за київським часом.
Епіцентр землетрусу був в повіті Мармарис.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 61,44 км.
Нагадаємо, на Прикарпатті за добу сталося два землетруси.