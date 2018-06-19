У Туреччині розбився туристичний автобус: десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У провінції Айдин на заході Туреччини сьогодні вранці потрапив у серйозне ДТП туристичний пасажирський автобус, який прямував з курортного міста Бодрум до Стамбула. У результаті події постраждали 45 осіб, двоє з них отримали серйозні травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Повідомляється також, що водій не впорався із керуванням на складній ділянці траси і автобус перекинувся.
Транспортний засіб належав туристичній компанії. Рятувальники витягли постраждалих пасажирів з автобуса та доставили їх до лікарень.
Як повідомляв УНН, в Індії у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом у штаті Уттар-Прадеш у районі міста Майнпурі загинули щонайменше 17 осіб, а 12 отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, при цьому троє з них знаходяться у критичному стані.