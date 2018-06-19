У Туреччині розбився туристичний автобус: десятки постраждалих

Повідомляється також, що водій не впорався із керуванням на складній ділянці траси і автобус перекинувся.

Транспортний засіб належав туристичній компанії. Рятувальники витягли постраждалих пасажирів з автобуса та доставили їх до лікарень.



Як повідомляв УНН, в Індії у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом у штаті Уттар-Прадеш у районі міста Майнпурі загинули щонайменше 17 осіб, а 12 отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, при цьому троє з них знаходяться у критичному стані.