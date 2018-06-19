В Турции разбился туристический автобус: десятки пострадавших

Сообщается также, что водитель не справился с управлением на сложном участке трассы и автобус перевернулся.

Транспортное средство принадлежит туристической компании. Спасатели вытащили пострадавших пассажиров из автобуса и доставили их в больницы.



Как сообщал УНН, в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в штате Уттар-Прадеш в районе города Майнпури погибли по меньшей мере 17 человек, а 12 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.