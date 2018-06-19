В Турции разбился туристический автобус: десятки пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В провинции Айдын на западе Турции сегодня утром попал в серьезное ДТП туристический пассажирский автобус, следовавший из курортного города Бодрум в Стамбула. В результате происшествия пострадали 45 человек, двое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается также, что водитель не справился с управлением на сложном участке трассы и автобус перевернулся.
Транспортное средство принадлежит туристической компании. Спасатели вытащили пострадавших пассажиров из автобуса и доставили их в больницы.
Как сообщал УНН, в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в штате Уттар-Прадеш в районе города Майнпури погибли по меньшей мере 17 человек, а 12 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.