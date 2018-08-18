У Туреччині п'ять людей загинули при стрільбі в офісі муфтія
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У турецькому місті Терджан п’ятеро людей загинули і двоє отримали поранення в результаті стрілянини в офісі муфтія, йдеться в повідомленні адміністрації провінції Ерзінджан, інформує УНН.
Інцидент стався 17 серпня близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) у будівлі місцевої адміністрації. Під час зборів один зі співробітників муфтіяту відкрив вогонь по присутнім зі свого пістолета.
Серед загиблих виявився заступник муфтія. Сам стрілок спробував покінчити життя самогубством, але його відвезли до лікарні, де він згодом помер. Двоє поранених знаходяться у важкому стані.
Прокуратура Терджан почала перевірку події.
Нагадаємо, співробітниця поліції отримала поранення в плече через стрілянину, яка сталася у Тернополі.