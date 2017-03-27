У ЦВК заявили про захищеність своїх комп’ютерних систем від кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Комп’ютерні системи Центральної виборчої комісії України захищені на рівні класу “А”, що виключає можливість доступу до них інших спецслужб розвинених країн світу. Про це журналістам повідомив голова ЦВК України, передає УНН.
“Що стосується втручання в електронні системи, які стосуються ЦВК України, то мабуть всі пам’ятають, що такі спроби неодноразово вже мали місце, але завжди ЦВК разом з нашими партнерами зі Служби безпеки України, Держслужби спеціального зв’язку і технічного захисту інформації вдавалося ефективно протидіяти таким спробам і жодної успішної спроби втручання в роботу наших комп’ютерних систем, які ми використовуємо під час організації підготовки виборів в Україні до цього часу ще не було. Я переконаний, що не буде їх і в майбутньому, наші комп’ютерні системи захищені на рівні класу "А“, що виключає можливість несанкціонованого доступу до них з боку спецслужб розвинених країн світу”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше М.Охендовський розповів, що запровадження технології електронно-цифрового підпису посилить рівень безпеки та суспільної довіри до результатів виборів, які оголошуються Центральною виборчою комісією.