У ЦВК заявили про захищеність своїх комп’ютерних систем від кібератак

“Що стосується втручання в електронні системи, які стосуються ЦВК України, то мабуть всі пам’ятають, що такі спроби неодноразово вже мали місце, але завжди ЦВК разом з нашими партнерами зі Служби безпеки України, Держслужби спеціального зв’язку і технічного захисту інформації вдавалося ефективно протидіяти таким спробам і жодної успішної спроби втручання в роботу наших комп’ютерних систем, які ми використовуємо під час організації підготовки виборів в Україні до цього часу ще не було. Я переконаний, що не буде їх і в майбутньому, наші комп’ютерні системи захищені на рівні класу "А“, що виключає можливість несанкціонованого доступу до них з боку спецслужб розвинених країн світу”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше М.Охендовський розповів, що запровадження технології електронно-цифрового підпису посилить рівень безпеки та суспільної довіри до результатів виборів, які оголошуються Центральною виборчою комісією.