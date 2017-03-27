В ЦИК заявили о защищенности своих компьютерных систем от кибератак

"Что касается вмешательства в электронные системы, которые касаются ЦИК Украины, то наверное все помнят, что такие попытки неоднократно уже имели место, но всегда ЦИК вместе с нашими партнерами из Службы безопасности Украины, Госслужбы специальной связи и технической защиты информации удавалось эффективно противодействовать таким попыткам и ни одной успешной попытки вмешательства в работу наших компьютерных систем, которые мы используем при организации подготовки выборов в Украине до сих пор еще не было. Я убежден, что не будет их и в будущем, наши компьютерные системы защищены на уровне класса "А", что исключает возможность несанкционированного доступа к ним со стороны спецслужб развитых стран мира ", - сказал он.

Напомним, ранее М.Охендовский рассказал, что введение технологии электронно-цифровой подписи усилит уровень безопасности и общественного доверия к результатам выборов, которые объявляются Центральной избирательной комиссией.