В ЦИК заявили о защищенности своих компьютерных систем от кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Компьютерные системы Центральной избирательной комиссии Украины защищены на уровне класса "А", что исключает возможность доступа к ним других спецслужб развитых стран мира. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Украины, передает УНН.
"Что касается вмешательства в электронные системы, которые касаются ЦИК Украины, то наверное все помнят, что такие попытки неоднократно уже имели место, но всегда ЦИК вместе с нашими партнерами из Службы безопасности Украины, Госслужбы специальной связи и технической защиты информации удавалось эффективно противодействовать таким попыткам и ни одной успешной попытки вмешательства в работу наших компьютерных систем, которые мы используем при организации подготовки выборов в Украине до сих пор еще не было. Я убежден, что не будет их и в будущем, наши компьютерные системы защищены на уровне класса "А", что исключает возможность несанкционированного доступа к ним со стороны спецслужб развитых стран мира ", - сказал он.
Напомним, ранее М.Охендовский рассказал, что введение технологии электронно-цифровой подписи усилит уровень безопасности и общественного доверия к результатам выборов, которые объявляются Центральной избирательной комиссией.