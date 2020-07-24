У ЦВК пояснили, як змінити виборчу адресу до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У заяві для зміни виборчої адреси треба вказати лише адресу фактичного проживання та адресу, за якою хочете проголосувати. Про це йдеться у відео Центральної виборчої комісії, опублікованому у Facebook, передає УНН.
"Відтепер вам не потрібні підтверджуючі документи. У заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою ви фактично проживаєте та яку просите визначити виборчою адресою", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що змінити адресу можна у режимі онлайн. Для цього необхідно зайти у Кабінет виборця на сайті www.drv.gov.ua. Знайти розділ "Заяви, запити". Натиснути "Звернення щодо зміни виборчої адреси". Заповнити відповідну заяву і поставити електронний підпис. Далі на пошту має прийти підтвердження з Реєстру.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЦВК, вже понад тисяча українців змінили свою виборчу адресу. Така можливість для того, щоб взяти участь у місцевих виборах, буде діяти до 10 вересня.
Нагадаємо, Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.