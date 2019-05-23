У ЦВК наголосили, що за два місяці до виборів не можна змінювати виборчу систему

"Зміни системи виборчої не є доцільними і можливими з точки зору юридичної передбачуваності процесів, які очікуються, в тому числі й кандидатами. За два місяці до дня голосування змінювати виборчу систему неможливо – ми порушуємо виборчі права громадян, які певною мірою готуються до участі у виборах у тому числі, для реалізації свого права бути обраним", - зазначила Сліпачук.

За її словами, ЦВК, зі свого боку, буде переконувати в цьому народних депутатів, які виступають за зміну виборчої системи саме до проведення позачергових парламентських виборів.

При цьому вона додала, що саме така позиція окремих депутатів стала однією з причин провалу вчорашнього голосування по змінах до закону про вибори у Верховній Раді.

Нагадаємо, указ Президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті "Урядовий кур'єр" від 23 травня.



