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У ЦВК наголосили, що за два місяці до виборів не можна змінювати виборчу систему

У ЦВК наголосили, що за два місяці до виборів не можна змінювати виборчу систему

Київ • УНН

 • 10516 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. За два місяці до проведення виборів до Верховної Ради України змінювати виборчу систему неможливо, оскільки в такому разі будуть порушені права громадян. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Зміни системи виборчої не є доцільними і можливими з точки зору юридичної передбачуваності процесів, які очікуються, в тому числі й кандидатами. За два місяці до дня голосування змінювати виборчу систему неможливо – ми порушуємо виборчі права громадян, які певною мірою готуються до участі у виборах у тому числі, для реалізації свого права бути обраним", - зазначила Сліпачук.

За її словами, ЦВК, зі свого боку, буде переконувати в цьому народних депутатів, які виступають за зміну виборчої системи саме до проведення позачергових парламентських виборів.

При цьому вона додала, що саме така позиція окремих депутатів стала однією з причин провалу вчорашнього голосування по змінах до закону про вибори у Верховній Раді.

Нагадаємо, указ Президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті "Урядовий кур'єр" від 23 травня.

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