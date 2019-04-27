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У цьому році планується конкурсний відбір е-підручників з 10 предметів

У цьому році планується конкурсний відбір е-підручників з 10 предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У цьому році планується конкурсний відбір електронних підручників з 10 предметів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН відповіли в Інституті модернізації змісту освіти МОН України.

"У 2019 році планується проведення конкурсного відбору проектів електронних підручників для 2, 5, 6, 10, 11 класів з 10 назв", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для проведення конкурсного відбору у 2019 році затверджено такий перелік електронних підручників:
1. "Я досліджую світ" з інтегрованого курсу – 2 клас.
2. "Мистецтво" з інтегрованого курсу – 2 клас.
3. "Вступ до історії" – 5 клас.
4. "Природознавство" – 5 клас.
5. "Трудове навчання" – 5 клас.
6. "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" – 6 клас.
7. "Географія" – 6 клас.
8. "Біологія і екологія (рівень стандарту)" – 10 клас.
9. "Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)" – 10 клас.
10. "Біологія і екологія (рівень стандарту)" – 11 клас.

У МОН зазначили, що вважають проект перспективним з точки зору підвищення якості освітнього контенту та впровадження в освітній процес сучасних технологій.

Нагадаємо, отримання Томоса внесуть у шкільні підручники цього року.

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