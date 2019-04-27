В этом году планируется конкурсный отбор е-учебников с 10 предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году планируется конкурсный отбор электронных учебников с 10 предметов. Об этом в ответ на информационный запрос УНН ответили в Институте модернизации содержания образования МОН Украины.
"В 2019 году планируется проведение конкурсного отбора проектов электронных учебников для 2, 5, 6, 10, 11 классов с 10 наименований", - говорится в сообщении.
В частности, для проведения конкурсного отбора в 2019 году утвержден следующий перечень электронных учебников:
1. "Я исследую мир" по интегрированному курсу - 2 класс.
2. "Искусство" по интегрированному курсу - 2 класс.
3. "Введение в историю" - 5 класс.
4. "Естествознание" - 5 класс.
5. "Трудовое обучение" - 5 класс.
6. "Всемирная история. История Украины (интегрированный курс)" - 6 класс.
7. "География" - 6 класс.
8. "Биология и экология (уровень стандарта)" - 10 класс.
9. "История: Украина и мир (интегрированный курс, уровень стандарта)" - 10 класс.
10. "Биология и экология (уровень стандарта)" - 11 класс.
В МОН отметили, что считают проект перспективным с точки зрения повышения качества образовательного контента и внедрение в образовательный процесс современных технологий.
Напомним, получения Томоса внесут в школьные учебники этого года.