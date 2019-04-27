В этом году планируется конкурсный отбор е-учебников с 10 предметов

"В 2019 году планируется проведение конкурсного отбора проектов электронных учебников для 2, 5, 6, 10, 11 классов с 10 наименований", - говорится в сообщении.



В частности, для проведения конкурсного отбора в 2019 году утвержден следующий перечень электронных учебников:

1. "Я исследую мир" по интегрированному курсу - 2 класс.

2. "Искусство" по интегрированному курсу - 2 класс.

3. "Введение в историю" - 5 класс.

4. "Естествознание" - 5 класс.

5. "Трудовое обучение" - 5 класс.

6. "Всемирная история. История Украины (интегрированный курс)" - 6 класс.

7. "География" - 6 класс.

8. "Биология и экология (уровень стандарта)" - 10 класс.

9. "История: Украина и мир (интегрированный курс, уровень стандарта)" - 10 класс.

10. "Биология и экология (уровень стандарта)" - 11 класс.



В МОН отметили, что считают проект перспективным с точки зрения повышения качества образовательного контента и внедрение в образовательный процесс современных технологий.



Напомним, получения Томоса внесут в школьные учебники этого года.