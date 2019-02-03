У центрі Тбілісі затопило квартири і магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Кілька квартир, автомобілів, магазинів і інших комерційних об’єктів на вулиці Барнова в центрі Тбілісі виявилися затоплені в результаті прориву магістральної водогінної труби. Про це повідомляє телеканал “Руставі 2”, передає УНН.
Місцеві жителі кажуть, що після опівночі почули гучний хлопок. Через кілька хвилин після цього розташовані на перших поверхах квартири і комерційні приміщення почала заповнювати вода.
Серед затоплених об'єктів - салон краси. Його співробітники говорять, що в результаті події дороге устаткування було зіпсовано.
В даний час частина вулиці Барнова перекрита, на місці працює спецтехніка. Подача води обмежена сотням абонентів на кількох вулицях в районах Ваке і Віра. За інформацією водорозподільної компанії Georgian Water Power (GWP), фахівці працюють в безперервному режимі і подачу відновлять до ранку 4 лютого.
Що стосується шкоди, за словами представників GWP, на даний момент ведеться підрахунок, після чого компанія виплатить компенсації всім постраждалим.
Як повідомляв УНН, 16 січня, у результаті вибуху в дев'ятиповерховому житловому корпусі в тбіліському районі Діді Дігомі постраждали п'ятеро людей, в тому числі троє дітей.