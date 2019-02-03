У центрі Тбілісі затопило квартири і магазини

Місцеві жителі кажуть, що після опівночі почули гучний хлопок. Через кілька хвилин після цього розташовані на перших поверхах квартири і комерційні приміщення почала заповнювати вода.

Серед затоплених об'єктів - салон краси. Його співробітники говорять, що в результаті події дороге устаткування було зіпсовано.

В даний час частина вулиці Барнова перекрита, на місці працює спецтехніка. Подача води обмежена сотням абонентів на кількох вулицях в районах Ваке і Віра. За інформацією водорозподільної компанії Georgian Water Power (GWP), фахівці працюють в безперервному режимі і подачу відновлять до ранку 4 лютого.

Що стосується шкоди, за словами представників GWP, на даний момент ведеться підрахунок, після чого компанія виплатить компенсації всім постраждалим.

Як повідомляв УНН, 16 січня, у результаті вибуху в дев'ятиповерховому житловому корпусі в тбіліському районі Діді Дігомі постраждали п'ятеро людей, в тому числі троє дітей.