В центре Тбилиси затопило квартиры и магазины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Несколько квартир, автомобилей, магазинов и других коммерческих объектов на улице Барнова в центре Тбилиси оказались затоплены в результате прорыва магистральной водопроводной трубы. Об этом сообщает телеканал “Рустави 2”, передает УНН.
Местные жители говорят, что после полуночи услышали громкий хлопок. Через несколько минут после этого расположенные на первых этажах квартиры и коммерческие помещения начала заполнять вода.
Среди затопленных объектов - салон красоты. Его сотрудники говорят, что в результате происшествия дорогое оборудование было испорчено.
В настоящее время часть улицы Барнова перекрыта, на месте работает спецтехника. Подача воды ограничена сотням абонентов на нескольких улицах в районах Ваке и Вера. По информации водораспределительной компании Georgian Water Power (GWP), специалисты работают в непрерывном режиме и подачу возобновят до утра 4 февраля.
Что касается вреда, по словам представителей GWP, на данный момент ведется подсчет, после чего компания выплатит компенсации всем пострадавшим.
Как сообщал УНН, 16 января, в результате взрыва в девятиэтажном жилом корпусе в тбилисском районе Диди Дигоми пострадали пять человек, в том числе трое детей.