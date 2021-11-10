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У центрі Одеси горів гуртожиток: евакуйовано 37 осіб

Київ • УНН

 • 18666 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У центрі Одеси сьогодні в одному з гуртожитків сталася пожежа. В результаті, вогнеборці евакуювали 37 осіб, серед них була вагітна жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС Одеської області.

У центрі Одеси горів гуртожиток: евакуйовано 37 осіб

Цитата

“Сьогодні о 15 годині 34 хвилини надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Новосельського, 74/76 виникла пожежа в житловій кімнаті на 7-му поверсі 9-ти поверхового гуртожитку, що належить Державному університету інтелектуальних технологій та зв'язку”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 37 осіб, одного з них по автодрабині. Складним завданням була евакуація вагітної жінки, яка побоялась спуститися з 9 поверху по автодрабині. Рятувальники допомогли їй дістатися безпечного місця по сходовій клітині.

Пожежу на загальній площі 30 кв.м ліквідували о 16:15. Від ДСНС залучалось 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.

Нагадаємо

Як інформував УНН, в Одесі сталась пожежа в гуртожитку національного університету по вулиці Маршала Малиновського в Одесі. Більше 100 студентів евакуювали, один - госпіталізований з опіками верхніх дихальних шляхів.

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