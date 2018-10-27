У центрі Нью-Йорка поранили охоронця репера 6ix9ine
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поліція Нью-Йорка розшукує людину, який відкрив стрілянину в центрі міста в кварталі Верхній Іст-Сайд, в результаті якої є поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання New York Post.
За інформацією телерадіокорпорації ABC, потерпілий є охоронцем американського реп-музиканта Tekashi69, відомого також як 6ix9ine. Він отримав поранення в ході інциденту, який не загрожує життю, в одному з ресторанів Нью-Йорка, де музикант проводив час. Поранений охоронець уже доставлений в лікарню. Район, де сталася стрілянина, оточений поліцією.
Уточнюється, що реп-виконавець відзначав в ресторані цього вечора рішення суду, за яким він отримав умовний термін за публікації інтимного відео за участю неповнолітньої. В ході судового розгляду він визнав свою провину.
Як повідомляв УНН, Френк Снайдер, що виконує реп під псевдонімом Hollywood Play, був убитий в неділю, 7 жовтня, в ході збройного нападу в районі Квінс.