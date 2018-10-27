У центрі Нью-Йорка поранили охоронця репера 6ix9ine

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поліція Нью-Йорка розшукує людину, який відкрив стрілянину в центрі міста в кварталі Верхній Іст-Сайд, в результаті якої є поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання New York Post.