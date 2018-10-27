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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 111385 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119435 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158465 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149501 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138935 просмотра

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7 марта, 08:52 • 175540 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118194 просмотра

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В центре Нью-Йорка ранили охранника рэпера 6ix9ine

В центре Нью-Йорка ранили охранника рэпера 6ix9ine

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция Нью-Йорка разыскивает человека, который открыл стрельбу в центре города в квартале Верхний Ист-Сайд, в результате которой есть раненый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание New York Post.

По информации телерадиокорпорации ABC, пострадавший является телохранителем американского рэп-музыканта Tekashi69, известного также как 6ix9ine. Он получил не угрожающее жизни ранение в ходе инцидента в одном из ресторанов Нью-Йорка, где музыкант проводил время. Раненый телохранитель уже доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Район, где произошла стрельба, оцеплен полицией.

Уточняется, что рэп-исполнитель отмечал в ресторане этим вечером решение суда, по которому он получил условный срок за публикации интимного видео с участием несовершеннолетней. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину.

Как сообщал УНН, Фрэнк Снайдер, что исполняет рэп под псевдонимом Hollywood Play, был убит в воскресенье, 7 октября, в ходе вооруженного нападения в районе Квинс.

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