В центре Нью-Йорка ранили охранника рэпера 6ix9ine
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция Нью-Йорка разыскивает человека, который открыл стрельбу в центре города в квартале Верхний Ист-Сайд, в результате которой есть раненый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание New York Post.
По информации телерадиокорпорации ABC, пострадавший является телохранителем американского рэп-музыканта Tekashi69, известного также как 6ix9ine. Он получил не угрожающее жизни ранение в ходе инцидента в одном из ресторанов Нью-Йорка, где музыкант проводил время. Раненый телохранитель уже доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Район, где произошла стрельба, оцеплен полицией.
Уточняется, что рэп-исполнитель отмечал в ресторане этим вечером решение суда, по которому он получил условный срок за публикации интимного видео с участием несовершеннолетней. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину.
Как сообщал УНН, Фрэнк Снайдер, что исполняет рэп под псевдонимом Hollywood Play, был убит в воскресенье, 7 октября, в ходе вооруженного нападения в районе Квинс.